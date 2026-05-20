Condenaron en tiempo récord a un cuatrero reincidente de San Roque

Un cuatrero reincidente, oriundo de la localidad de San Roque, fue condenado a 3 años prisión, durante un acuerdo de juicio abreviado pleno celebrado en Goya, por un caso de abigeato en un plazo de solo tres meses.

Destacaron el rápido y coordinado trabajo entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial de la provincia de Corrientes que permitió dictar una sentencia condenatoria.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por los efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque y los integrantes de la Fiscalía Rural de Goya.

Las autoridades locales destacaron que la celeridad del proceso judicial representa un avance significativo en la lucha contra el robo de ganado en toda la región.

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La investigación penal preparatoria se había iniciado formalmente el pasado 15 de enero de 2026. A partir de las pruebas recolectadas en las primeras semanas, el juez Jorge Venialgo autorizó una orden de allanamiento en una propiedad de la zona rural.

Durante el despliegue del operativo policial, las fuerzas del orden lograron secuestrar varios cortes cárnicos frescos, un cuero bovino con marcas de identificación y diferentes elementos de interés criminalístico que vinculaban de forma directa a los sospechosos con el delito.

El procedimiento policial culminó originalmente con la aprehensión de cinco personas que se encontraban en el lugar intervenido. Entre los sospechosos identificados por la fuerza provincial se destacaba de manera particular el ciudadano Rafael Gamarra.

Los registros de la base de datos de la Policía Rural revelaron que el hombre ya contaba con antecedentes penales y un historial de reiterancia por diversos delitos vinculados estrechamente a la sustracción de ganado mayor y menor en el departamento.

Debido a la contundencia de los elementos probatorios acumulados por los investigadores, el proceso concluyó mediante la vía de un juicio abreviado pleno.

El acuerdo legal fue homologado de manera conjunta por el fiscal de la causa, Dr. José Caseré, y por el juez de garantías, Dr. Francisco Arrue, donde Gamarra aceptó su responsabilidad en el hecho imputado y recibió la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito cometido.