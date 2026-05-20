Suben un 10% las cuotas de colegios privados en Corrientes: cuánto se pagará por mes

La Dirección de Enseñanza Privada confirmó un incremento del 10% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, que comenzará a aplicarse desde junio y se extenderá hasta septiembre del ciclo lectivo 2026. La convocatoria para establecer los nuevos valores máximos arancelarios fue encabezada por la directora del área, la licenciada Adriana Godoy.

¿Cómo quedan las cuotas?

En el nivel inicial, las cuotas máximas serán de $57.900 para los colegios con 100% de aporte estatal. En los establecimientos con un subsidio del 80%, el valor ascenderá a $68.800; con 60% de aporte será de $82.700 y con 40% alcanzará los $102.600 mensuales.

Para el nivel primario, las instituciones con aporte estatal total tendrán cuotas de $70.200. En tanto, las escuelas con subsidios del 80% cobrarán $84.000 por mes; las del 60%, $107.800; y las del 40%, $125.700.

En el nivel secundario, los valores establecidos desde junio serán de $84.000 para colegios con 100% de aporte estatal; $103.000 para aquellos con 80%; $128.300 para los que reciben 60%; y $151.800 para las instituciones con 40% de subsidio.

En el caso del nivel superior, las cuotas pasarán a ser de $90.600 mensuales para las instituciones con aporte estatal completo. Los establecimientos con un subsidio del 80% tendrán aranceles de $113.000; con 60%, de $136.000; y con 40%, de $161.200.

Según detallaron, el ajuste alcanza a las instituciones públicas de gestión privada y responde al aumento de los costos operativos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos educativos, en un contexto marcado por la inflación y la suba generalizada de gastos.