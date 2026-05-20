Exportaciones récord por US$ 8.914 millones: se alcanzó un superávit de US$ 2.711 millones

En abril, las exportaciones argentinas marcaron un récord histórico para un mes con US$ 8.914 millones y lograron un salto del 33,6% contra el mismo período del año anterior. Las ventas de combustibles, con el salto de precios generado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, explica parte de la mejora, sostenida también con el aporte del agro en el arranque de la cosecha gruesa.

A la vez, las importaciones bajaron 4%, hasta los US$ 6.204 millones, en medio de una caída de la actividad en distintos sectores industriales.

De este modo, el superávit alcanzado el mes pasado fue de US$ 2.711 millones, lo que también marca un récord, y ya acumula US$ 8.277 millones en lo que va del 2026, según informó esta tarde el INDEC. Así en el primer cuatrimestre ya se alcanzó la meta estimada por los economistas privados para todo el año.

Las ventas al exterior en abril aumentaron US$ 2.240 millones, lo que implicó un incremento de 33,6% respecto a igual mes de 2025. Las cantidades vendidas crecieron 20,6% y los precios se elevaron 10,8%.

Si bien todos los rubros se incrementaron respecto a abril de 2025, los que más se destacaron fueron Combustibles y Energía (85,9%) y Manufacturas de Origen Industrial (43,3%). El Indec indicó que este desempeño estuvo impulsado principalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes. Las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios, 21,3%.

En abril, las importaciones alcanzaron el valor de US$ 6.204 millones, con una baja de 4%, es decir, de US$ 256 millones respecto a igual mes de 2025. Las cantidades descendieron 7,7% y los precios subieron 4,1%.

Entre las importaciones, el uso económico que registró la mayor caída fue Combustibles y Lubricantes, con una disminución de 45,4% y de US$ 126 millones respecto de abril de 2025, impulsada por descensos tanto en las cantidades (-43,4%) como en los precios (-3,2%).

El saldo comercial positivo récord de US$ 2.711 millones el vigésimo noveno mes consecutivo con balanza superavitaria en el comercio exterior.

En este superávit general es clave el desempeño de la balanza energética: Argentina pasó de tener déficit desde 2011 a 2023 a tener resultado positivo en los últimos tres años. Según datos del economista Salvador Vitelli, la balanza comercial energética alcanzó un nuevo récord en los últimos 12 meses con un superávit de US$ 9.000 millones.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró el dato récord. "En los primeros 4 meses del año las exportaciones ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 8.277 millones", escribió en su cuenta de X.

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza mes a mes al Banco Central entre más de 40 consultoras, este año cerraría con exportaciones por US$ 96.056 millones.

En el caso de las importaciones el REM también aguarda una mejora que las llevaría a US$ 79.550 millones. El superávit comercial anual esperado sería de US$ 16.506 millones.

Las exportaciones récord y las importaciones en baja reflejan las dos velocidades a las que se mueve la economía argentina. Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso, señala que en abril "se rompieron dos récords en simultáneo: tanto las exportaciones como la balanza comercial arribaron a valores históricos". Y agrega que "el frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos (petróleo y minería) y en este mes también contribuyó significativamente el bloque automotriz. Mientras tanto, el estancamiento en la actividad industrial se manifiesta en una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital. El aparato transable vuela hacia el mercado mundial mientras el consumo y la industria local siguen sin terminar de repuntar".