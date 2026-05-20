Filmaron a un ladrón en pleno robo en Corrientes, pero aún no fue apresado

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4,40, una vecina del barrio Doctor Montaña alertó a la Policía de que le estaban robando equipos de iluminación del frente de su casa, lo cual quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyo contenido ya están en manos de la Justicia.



El delito fue perpetrado por un solitario ladrón que al parecer venía de realizar una llamativa compra en un comercio cercano, que permanece abierto toda la madrugada, según mencionaron.



La víctima radicó la denuncia ante la Comisaría 14° Urbana que hasta el momento no habría dado con el autor del delito.

Cabe señalar que no es la primera vez que la mujer sufre un ataque similar, ya que hace pocos meses también había sido víctima de un robo similar y en los allanamientos, la Policía se encontró con centro de venta de cocaína y marihuana, que operaba a pocas cuadras de allí.



Aseguran que el hecho es un caso testigo de otros que suceden en la zona, en los que tienen por denominador común la falta de respuesta inmediata de la comisaría jurisdiccional.