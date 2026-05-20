El expresidente Castro de Cuba, imputado en EEUU por el derribo de dos avionetas

El ex presidente cubano Raúl Castro y otros cinco líderes del régimen fueron acusados formalmente por la justicia de Estados Unidos de asesinato, conspiración para asesinar estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas hace 30 años, según documentos judiciales publicados este miércoles.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE.UU.

Los cargos penales federales contra Castro, de 94 años —hermano del fallecido Fidel Castro y ampliamente considerado una de las figuras más poderosas de Cuba — marcan una escalada en la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra el gobierno cubano.

Poco después de conocida la noticia, Trump celebró la decisión como “un momento muy importante”, “no solo para los cubano-estadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba", señaló a la prensa. Y aseguró que “no habrá una escalada” con Cuba. “No hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba", afirmó sobre el régimen.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la acusación como ilegal. Dijo que es "una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar" el argumento "para justificar el desatino de una agresión militar".

A su juicio, la "pretendida acusación" tan solo evidencia "la soberbia y la frustración que provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, la unidad y fortaleza moral de su liderazgo".

Días atrás ya se había anticipado que Estados Unidos se preparaba para acusar a Castro por el derribo mortal de las avionetas. Castro fue presidente de Cuba de 2008 a 2018 y máximo funcionario del Partido Comunista de Cuba de 2011 a 2021 y se estima que aún tiene gran influencia en el régimen.

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, indicó que los cargos muestran que el presidente Trump está comprometido con el principio de "si matas estadounidenses, te perseguiremos"..

Blanche destacó en un evento en Miami que, "por primera vez en casi 70 años, altos liderazgos del gobierno cubano afrontan cargos en este país", ante la imputación a Castro.

La novedad surge en el día del aniversario de la Independencia de Cuba y cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un video dirigido al pueblo cubano en el que Estados Unidos ofrece una “nueva relación” bilateral y “un futuro mejor”, con fuertes críticas al régimen de la isla y una donación de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas.

“No tienen electricidad, combustible y alimento porque quienes controlan el país lo saquearon", alertó Rubio en un video grabado en español y agregó que “actualmente lo único que ese interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país”.

Jason Reding Quiñones, principal fiscal federal del sur de Florida, encabezó hace varios meses una iniciativa dirigida contra líderes comunistas cubanos, que involucra a las fuerzas del orden federales y locales y al Departamento del Tesoro de EE. UU.. El objetivo era buscar procesos relacionados con delitos económicos, drogas, delitos violentos y violaciones relacionadas con la inmigración, con un enfoque en dirigirse a los líderes del Partido Comunista.

Un informe de la Organización de Estados Americanos encontró que los aviones fueron derribados fuera del espacio aéreo cubano y alegó que Cuba violó el derecho internacional al disparar sin previo aviso y sin pruebas de que fuera necesario. El incidente provocó indignación en su momento, y el presidente Bill Clinton lo condenó enérgicamente.

El caso que lleva finalmente a la acusación de Castro es de febrero de 1996, cuando dos Cessnas operados por Brothers to the Rescue — “Hermanos al Rescate”, un grupo de exiliados que buscaba cubanos que intentaban huir de la isla en balsas — fueron derribados por un caza cubano MiG-29, causando la muerte de cuatro personas. En ese momento Raúl dirigía las fuerzas armadas cubanas bajo la órbita de su hermano Fidel, el líder de la isla, que falleció en 2016.

Las autoridades cubanas argumentaron que el derribo fue legítimo, alegando que el grupo había violado el espacio aéreo cubano y buscado llevar a cabo actos de sabotaje en infraestructuras.

Este miércoles el presidente Díaz Canel afirmó que “EE.UU. miente y manipula los sucesos” alrededor del derribo de las avionetas y calificó la decisión en EE.UU. de "ridículo intento de menoscabar la talla de héroe" de Castro. El gobierno cubano, afirmó el presidente, actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones" del espacio aéreo de la isla por "connotados terroristas".

A principios de este año, el fiscal general de Florida dijo en una rueda de prensa en marzo que reabriría una investigación estatal cerrada sobre el mismo incidente aéreo de 1996.

Los otros acusados, además de Castro, incluyen a un piloto de combate que fue inicialmente acusado en relación con el derribo de 1996 hace más de dos décadas.

No está claro si Castro será juzgado alguna vez, ya que Cuba no extradita a personas a Estados Unidos. Pero EE.UU. ya tiene antecedentes de capturar a líderes de regímenes autoritarios en su propio territorio y llevarlos para ser juzgados en un tribunal estadounidense.

El exlíder venezolano Nicolás Maduro fue acusado de drogas en 2020. A principios de este año, fue capturado por las fuerzas estadounidenses y trasladado en avión y trasladado en avión a Nueva York para ser juzgado, una operación audaz que llevó a la instalación del presidente interino Delcy Rodríguez, quien ahora trabaja estrechamente con la Administración.

Miembros cubano-estadounidenses del Congreso de Florida señalaron el miércoles que la acusación federal contra Raúl Castro es como un ultimátum al expresidente del país: marcharse ahora o esperar ser capturados o muertos. "Estamos enviando el mensaje a la familia Castro: es hora de que se marchen. Es hora de que escuchen la señal de la Casa Blanca y no caigan en el abismo", dijo la representante republicana María Elvira Salazar.