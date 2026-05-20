Corrientes impulsa cursos de drones para alumnos y docentes de escuelas rurales

Corrientes dio un nuevo paso en la incorporación de tecnología al ámbito educativo rural con la realización de la primera jornada del curso “Introducción al mundo de los drones”, destinada a estudiantes y docentes de Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) y establecimientos agrotécnicos.

La capacitación se llevó adelante en la EFA Colonia Unión y estuvo coordinada por técnicos de la Delegación Gobernador Virasoro de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial, quienes brindaron contenidos teóricos y prácticos sobre el uso de drones en actividades productivas y forestales.

¿Qué se aprende en los cursos?

Durante la jornada, los participantes aprendieron sobre la normativa vigente para operar estos dispositivos, además de conocer distintas aplicaciones vinculadas a la producción agropecuaria, el monitoreo forestal y la innovación tecnológica en el campo.

Uno de los momentos más destacados fue la realización de simulaciones de vuelo y prácticas con equipos de última generación, lo que permitió a alumnos y docentes experimentar de manera directa el funcionamiento de estas herramientas tecnológicas.

Desde la organización remarcaron que este tipo de capacitaciones buscan acercar nuevas oportunidades al sector educativo rural, promoviendo el acceso a conocimientos vinculados con la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo productivo.

Además, señalaron que la incorporación de drones representa una herramienta estratégica para optimizar tareas vinculadas al agro y al sector forestal, mejorando procesos de relevamiento, control y planificación.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Corrientes continúa fortaleciendo espacios de formación tecnológica en distintos puntos de la provincia, apostando a la modernización educativa y al desarrollo territorial mediante herramientas innovadoras.