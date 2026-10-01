Las noticias más importantes del 1 de octubre

Juan Pablo Valdés participó del inicio de la Argentina Week antes del encuentro con Milei
"Necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan"
Corrientes: hallan "boquete" oculto en una casa y recuperaron motos y varios objetos
La Fiesta del Mate y la Amistad de Virasoro fue declarada Fiesta Nacional
A preparar el mate y la reposera: este jueves habilitan las cinco playas de Corrientes
Corrientes: reconocieron a los policías que salvaron la vida de un bebé con RCP
Gabriela Aromí se jubila del Poder Judicial: "Renuncio al cargo, no a los sueños"
El Paraná podría llegar al nivel de alerta para mediados de octubre en Corrientes
La Policía del Chaco reabrió su gimnasio con máquinas secuestradas en la causa Exen