Las noticias más importantes del 13 de octubre

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Detuvieron a un menor de 17 años por el violento robo a un delivery en Corrientes
Corrientes registró un 72 % de reservas hoteleras durante el fin de semana largo
Accidente fatal en Corrientes: un motociclista murió tras chocar con otro rodado
Tres medallas logró Regatas en el Campeonato Argentino Indoor
Registran la aparición de un objeto luminoso durante un fogón en Caá Catí
Telepeaje en el puente Chaco-Corrientes: largas filas para el trámite
El Niño en Corrientes: la Armada alista un operativo de asistencia en el puerto provincial