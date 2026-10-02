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Las noticias más importantes del 2 de octubre

Por El Litoral

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 07:10

Argentina Week: Juan Pablo Valdés con Macrón en la gira por París con Milei

Hallaron muerto a un camionero brasileño en la Aduana de Santo Tomé

Taragüí Rock en Corrientes: grilla completa, precios de entradas y qué pasa si llueve

Ramón Dupuy pidió declarar por zoom y la familia de Loan solicitó que sea testigo protegido

Secuestraron en Corrientes un cargamento de marihuana valuado en casi 360 millones

Septiembre con escasas lluvias: una ciudad correntina registró 28 mm en todo el mes

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Polich, con luz verde para mejorar veredas y una nueva subasta municipal

 

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