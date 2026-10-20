Las noticias más importantes del 20 de octubre

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Ordenan detener a un hombre por la desaparición de la docente Nancy Godoy
Profundizan la búsqueda de la docente en Corrientes: nuevas claves y casi 100 policías
Plus extraordinario para municipales: este martes 20 comienza el pago en Corrientes
Corrientes: murió un joven tras perder el control de su moto y chocar contra una palmera
El Niño entra en su punto máximo y científicos piden revisar planes de emergencia
Secuestraron mas de 27 kilos de droga valuados en 127 millones de pesos en Corrientes
Lanzaron un programa de controles de salud gratuitos para excombatientes de Malvinas
Valdés anunció un incremento salarial para noviembre entre "uno o dos dígitos"