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Las noticias más importantes del 20 de octubre

Por El Litoral

Martes, 20 de octubre de 2026 a las 07:17

Crecida del río Paraná en Corrientes: cerraron la punta San Sebastián

Ordenan detener a un hombre por la desaparición de la docente Nancy Godoy

Profundizan la búsqueda de la docente en Corrientes: nuevas claves y casi 100 policías

Plus extraordinario para municipales: este martes 20 comienza el pago en Corrientes

Corrientes: murió un joven tras perder el control de su moto y chocar contra una palmera

El Niño entra en su punto máximo y científicos piden revisar planes de emergencia

Secuestraron mas de 27 kilos de droga valuados en 127 millones de pesos en Corrientes

Lanzaron un programa de controles de salud gratuitos para excombatientes de Malvinas

Valdés anunció un incremento salarial para noviembre entre "uno o dos dígitos"

 

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