Las noticias más importantes del 21 de octubre

Presupuesto 2027 de Corrientes: el proyecto enviado contempla gastos por $4,8 billones
Ordenaron dos nuevas detenciones en el caso de Nancy Godoy
Declaran en el juicio por Loan una abogada que habló de rapto y el exintendente
Advierten por lluvias abundantes y por un posible nuevo repunte del río Paraná
El agua en Goya ya alcanza la costanera y esperan el pico de la crecida esta semana
Corrientes en alerta por tormentas fuertes y vientos de hasta 90 km/h
Crecida del río Paraná: trasladan en bote a alumnos para que puedan llegar a las escuelas
Desaparición de Nancy Godoy: Gendarmería se suma a la búsqueda y la familia aportó audios
Cayó la declaración de Gustavo Vera en el juicio por Loan