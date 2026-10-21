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Las noticias más importantes del 21 de octubre

Por El Litoral

Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 07:10

Presupuesto 2027 de Corrientes: el proyecto enviado contempla gastos por $4,8 billones

Ordenaron dos nuevas detenciones en el caso de Nancy Godoy

Declaran en el juicio por Loan una abogada que habló de rapto y el exintendente

Advierten por lluvias abundantes y por un posible nuevo repunte del río Paraná

El agua en Goya ya alcanza la costanera y esperan el pico de la crecida esta semana

Corrientes en alerta por tormentas fuertes y vientos de hasta 90 km/h

Crecida del río Paraná: trasladan en bote a alumnos para que puedan llegar a las escuelas

Desaparición de Nancy Godoy: Gendarmería se suma a la búsqueda y la familia aportó audios

Cayó la declaración de Gustavo Vera en el juicio por Loan

 

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