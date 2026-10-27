Las noticias más importantes del 27 de octubre

Caso Nancy Godoy: encontraron prendas quemadas en la tapera del capataz
Valdés presentó un programa de acompañamiento y seguimiento integral para embarazadas
El tiempo en Corrientes: pronostican ascenso de temperatura y no se prevén lluvias
Boca Unidos pedirá la continuidad del partido
Programa "Cielo Limpio" en Corrientes: retiraron cables en desuso en 14 cuadras del centro
Un hombre fue acusado de disparar contra las mascotas de sus vecinos en Corrientes
Corrientes: Valdés anticipó créditos, obras y más asistencia por las inundaciones
Regatas perdió con Lanús en el inicio de su primera gira de temporada
Se lanzó la 10° Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí