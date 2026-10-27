¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 27 de octubre

Por El Litoral

Martes, 27 de octubre de 2026 a las 07:10

Caso Nancy Godoy: encontraron prendas quemadas en la tapera del capataz

Valdés presentó un programa de acompañamiento y seguimiento integral para embarazadas

El tiempo en Corrientes: pronostican ascenso de temperatura y no se prevén lluvias

Boca Unidos pedirá la continuidad del partido

Programa "Cielo Limpio" en Corrientes: retiraron cables en desuso en 14 cuadras del centro

Un hombre fue acusado de disparar contra las mascotas de sus vecinos en Corrientes

Corrientes: Valdés anticipó créditos, obras y más asistencia por las inundaciones

Regatas perdió con Lanús en el inicio de su primera gira de temporada

Se lanzó la 10° Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD