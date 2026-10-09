Las noticias más importantes del 9 de octubre

Qué hallaron en los teléfonos de Pérez y Caillava
Juicio por Bartlett: "Dos suboficiales son los causantes de la muerte de Andrés”
En un llamativo siniestro vial murió una enfermera de Corrientes
Colectivos en Corrientes: amenazan con un paro indeterminado por salarios adeudados
Loan: hablaron Caillava y su hijo, pero pusieron en aprietos su estrategia defensiva
Bajará el ritmo del juicio por Loan: habrá solo dos audiencias por semana
Juan Pablo Valdés se reúne con Santilli para avanzar con la reforma electoral
Cuatro ciudades correntinas superaron el nivel de alerta y en Paso de los Libres crecen los evacuados
Corrientes: instalarán bancos y mesas para personas con discapacidad en plazas y parques