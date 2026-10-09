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Las noticias más importantes del 9 de octubre

Por El Litoral

Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 07:10

Qué hallaron en los teléfonos de Pérez y Caillava

Juicio por Bartlett: "Dos suboficiales son los causantes de la muerte de Andrés”

En un llamativo siniestro vial murió una enfermera de Corrientes

Colectivos en Corrientes: amenazan con un paro indeterminado por salarios adeudados

Loan: hablaron Caillava y su hijo, pero pusieron en aprietos su estrategia defensiva

Bajará el ritmo del juicio por Loan: habrá solo dos audiencias por semana

Juan Pablo Valdés se reúne con Santilli para avanzar con la reforma electoral

Cuatro ciudades correntinas superaron el nivel de alerta y en Paso de los Libres crecen los evacuados

Corrientes: instalarán bancos y mesas para personas con discapacidad en plazas y parques

 

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