Las noticias más importantes del 10 de noviembre

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La correntina Sofía Morales cantó junto a Soledad en la previa de la misa del Papa
Cristina Greve logró una medalla de plata en el Argentino de Rafaela
Caso Nanci Godoy: el fiscal confirmó el hallazgo de la escena primaria y nuevas evidencias
Un yaguareté murió tras ser atropellado por una camioneta en una ruta de Corrientes
Corrientes: rescataron a cinco perros de una vivienda por una denuncia de maltrato animal
San Martín cierra su gira frente a Ferro y Regatas contra Argentino
La fiscalía de Paraguay analiza cómo abrir la bóveda que encontraron en la casa del expresidente Peña