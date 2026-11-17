Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en Corrientes: cómo seguirá el tiempo
Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Corrientes
Aniversario de Curuzú Cuatiá: Valdés destacó el avance de la Ruta 126
El Concejo aprobó en primera lectura la Tarifaria 2027 con una suba del 29%
Corrientes: un brasileño fue sorprendido circulando con 1,89 de alcohol en sangre
Corrientes: Eliana Samaniego es la nueva titular del Consejo de Educación
Carlos Zárate es el segundo correntino en ganar la Beca Galperín
Unne: una facultad aprobó nuevos planes de estudios de cuatro años y sistema de créditos
Corrientes: detuvieron a un hombre por intentar robar a dos mujeres en las Mil Viviendas
Argentina cierra el 2026 con un amistoso frente a Costa Rica