Las noticias más importantes del 4 de noviembre

Renunció el director de Puertos de Corrientes
Alerta por tormentas en Corrientes: 13 ciudades bajo nivel naranja y otras 9 en amarillo
Quiénes declaran en el juicio por Loan y por qué serán claves los perros entrenados
Lluvias de octubre en Corrientes: Ituzaingó registró el acumulado más alto con 440 milímetros
El río Corriente en crecida, desbordó la costanera y dejó el primer evacuado en Esquina
Juan Pablo Valdés anticipó cambios y una reestructuración en el Ministerio de Educación
Un joven fue baleado en Corrientes y tiene una grave lesión en la médula
Quién es Kala, la perra policía que investigó en el caso Loan y fue distinguida
Capturaron un yacaré de más de dos metros adentro de una fábrica en Corrientes
La mamá del correntino que murió antes de ver a Tan Biónica relató el encuentro con Chano: “Lloré desconsoladamente”
Goya prohíbe a los “trapitos” y regula su actividad en eventos