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Las noticias más importantes del 6 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 06 de noviembre de 2026 a las 07:10

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Renunció la presidenta del Consejo General de Educación de Corrientes

Juan Pablo Valdés supervisó la pavimentación de la Ruta 126, obra vial estratégica entre Sauce y Curuzú Cuatiá

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Bancos cerrados por cinco días seguidos: fechas y cómo operar

Presupuesto Provincial 2027: el ministro de Hacienda presentó el proyecto a los senadores

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