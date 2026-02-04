¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendios en Corrientes El Litoral puente Santo Tomé-Sao Borja
Medios y periodismo

Las noticias más importantes del miércoles 4 de febrero de 2026

Por El Litoral

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 06:55

Por primera vez, hay riesgo extremo de incendios en todo Corrientes

Salud Pública confirmó el primer caso de dengue de 2026 en Corrientes

Quién es Fabricio Escobar Galarza, el nuevo director del Museo de Arte Contemporáneo

Sube estudiantil: cómo reactivar el boleto gratuito en Corrientes para el ciclo 2026

Unne: cronograma y requisitos para el segundo periodo de inscripciones del ciclo 2026

Rigen nuevos montos en uno de los pasos fronterizos que une Corrientes y Brasil

Abigeato en Corrientes: cuatro personas fueron sorprendidas mientras faenaban vacas

Valdés garantizó el financiamiento para el Festival de Mburucuyá y acordó obras con Galarza Florentín

El avión sanitario de Corrientes traslada a Felipe desde Brasil para su tratamiento en el Garrahan



 

Últimas noticias

