Unne: cronograma y requisitos para el segundo periodo de inscripciones del ciclo 2026

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrió el segundo periodo de inscripciones para el ciclo académico 2026. Está destinado a aspirantes a cursar el primer año en las facultades e institutos de Corrientes y Chaco.

En paralelo, algunas unidades académicas iniciaron esta semana cursillos de ambientación para facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes a la educación superior.

Cronograma de inscripción por facultad:

Facultad de Ciencias Económicas: del lunes 26 de enero al viernes 6 de febrero.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura: del lunes 2 al viernes 6 de febrero.

Facultad de Ingeniería: del lunes 2 al martes 10 de febrero.

Facultad de Ciencias Veterinarias: del lunes 2 de febrero al viernes 6 de marzo, solo para la Tecnicatura en Administración de Empresas en el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias de Curuzú Cuatiá.

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura: del lunes 2 al viernes 27 de febrero.

Facultad de Humanidades: del martes 3 al martes 10 de febrero.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas: Procuración: del lunes 2 al lunes 30 de marzo. Ciclo de complementación y otras carreras: del lunes 1 de junio al viernes 31 de julio.

Facultad de Ciencias Agrarias: período ya cerrado, del lunes 19 al viernes 30 de enero.

Requisitos

El proceso de inscripción se realiza de manera completamente virtual y mantiene los mismos requisitos exigidos durante el primer periodo.

Para completar el trámite, los aspirantes deben presentar su Documento Nacional de Identidad, anverso y reverso en un mismo archivo, o bien pasaporte o cédula del Mercosur en el caso de estudiantes extranjeros.

También se solicita una fotografía digital tipo DNI, de 4 por 4 centímetros y con fondo blanco, sin aceptar selfies. Además, es obligatorio adjuntar el título de nivel medio digitalizado, una constancia de título en trámite, o un certificado de finalización de estudios secundarios que incluya la leyenda “no adeuda materias”.

En caso de registrar asignaturas pendientes, deberá presentarse la constancia correspondiente.

Otro de los requisitos es la copia del carnet de vacunación, anverso y reverso, que acredite la aplicación de la Doble Adulto o Triple Bacteriana. Toda la documentación enviada tiene carácter de declaración jurada y será verificada por la unidad académica correspondiente.

La confirmación del trámite se notificará por correo electrónico. La falta de documentación, el envío fuera de plazo, o archivos ilegibles podrá derivar en el rechazo de la inscripción.

