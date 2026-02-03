Rigen nuevos montos en uno de los pasos fronterizos que une Corrientes y Brasil

El puente que une Santo Tomé (Corrientes) con San Borja (Río Grande do Sul), renovó las tarifas para el mes de febrero. Luego de una baja histórica en diciembre del año pasado, los montos se mantuvieron para los vehículos no radicados en el lado argentino, mientras que los brasileños obtuvieron una leve baja.

Nueva empresa y nuevos montos

Para los automóviles sin residencia en ninguna de las dos ciudades, la tarifa establecida es de $1600 o R$ 4,80. En este caso, el valor en pesos se mantiene sin cambios respecto de enero, mientras que en reales registra una leve baja, ya que anteriormente era de R$ 5,00.

Según se informó la empresa CS Rodovias Mercosul, concesionaria del Puente de la Integración los vehículos —automóviles y motocicletas— radicados en Santo Tomé o en San Borja y que se encuentren registrados bajo el régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) continúan sin abonar peaje para cruzar el viaducto internacional.

En el caso de los automóviles con remolque, también sin residencia en Santo Tomé o San Borja, el peaje quedó fijado en $2300 o R$ 7,20. Este monto representa una reducción frente a enero, cuando se abonaban $2400 o R$ 7,60.

El transporte internacional de pasajeros, tanto con residencia como sin ella en las localidades fronterizas, deberá abonar $4700 o R$ 14,50. Hasta el mes pasado, la tarifa era de $4800 o 15,20 reales, por lo que también se aplicó una disminución.

Desde la concesionaria recordaron además que quienes ya cuentan con la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo deben renovarla. Todos los permisos vigentes vencerán el 2 de abril, por lo que la renovación podrá realizarse hasta esa fecha, de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 16.