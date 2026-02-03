El avión sanitario de Corrientes traslada a Felipe desde Brasil para su tratamiento en el Garrahan

En un operativo de urgencia y solidaridad interprovincial, el avión sanitario de la provincia de Corrientes despegó este martes por la tarde desde Brasil para traer de regreso al pequeño Felipe. El menor, oriundo de Chaco, se encontraba internado en Florianópolis desde el pasado 26 de enero, luego de que un diagnóstico inesperado de neuroblastoma interrumpiera las vacaciones familiares.

Felipe viaja acompañado por su madre y su abuela en la unidad sanitaria aérea, la cual cuenta con el equipamiento necesario para mantener su estabilidad. Según confirmaron fuentes médicas, el destino final es la Ciudad de Buenos Aires, donde se estima que aterrizará cerca de las 16:00 para ser trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Garrahan, donde ya tiene una cama asignada.

Un diagnóstico complejo en pleno viaje

La pesadilla para la familia Adamczuk comenzó en plena temporada estival. Lo que inició como un viaje de descanso se transformó en una emergencia médica cuando a Felipe le detectaron tumores en el tórax, la médula espinal y en la zona del hueso orbital izquierdo.

Iván Nicolás Adamczuk, padre del niño, relató la difícil situación antes del despegue. "Estaba muy dolorido y decaído, pero estable para viajar. Sé que llega al aeropuerto y va directo al Garrahan; ya tienen todo listo para recibirlo", dijo a Diario Chaco.

Mientras Felipe vuela hacia la Capital Federal, su padre y su hermano Valentino emprenderán el regreso vía terrestre este miércoles hacia Resistencia, para luego reencontrarse todos en Buenos Aires.

Cooperación y logística sanitaria

La intervención del avión sanitario de Corrientes fue fundamental para agilizar el traslado, dada la complejidad del cuadro oncológico que requiere atención especializada inmediata. El neuroblastoma es un tipo de cáncer que se origina en células nerviosas inmaduras y, en el caso de Felipe, la ubicación de los tumores exige un abordaje multidisciplinario que el hospital pediátrico nacional puede garantizar.

Se espera que, tras su arribo, los especialistas del Hospital Garrahan realicen una nueva evaluación diagnóstica para dar inicio formal al tratamiento oncológico.