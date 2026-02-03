Valdés garantizó el financiamiento para el Festival de Mburucuyá y acordó obras con Galarza Florentín

En medio de la asfixia financiera que atraviesa la Municipalidad, el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, logró un importante respaldo institucional por parte del gobernador Juan Pablo Valdés.

Tras la reunión en Casa de Gobierno, se confirmó que la Provincia otorgará el auxilio económico necesario para garantizar la realización del Festival Auténtico del Chamamé Tradicional, que iniciará este 6 de febrero.

La intervención del Ejecutivo provincial resulta determinante, dado que la administración saliente de Pablo "Kelo" Guastavino había asignado una partida de solo 17 millones de pesos para el evento, cifra que el nuevo jefe comunal calificó como "totalmente insuficiente" para cubrir los costos de logística y técnica.

"El Gobernador aseguró financiamiento con subsidios para los gastos, lo que permitirá realizar el encuentro sin generar deudas para el Municipio", afirmó Galarza Florentín.

Proyectos viales y turísticos

Más allá de la urgencia del calendario chamamecero, la agenda de trabajo incluyó proyectos de infraestructura claves para el desarrollo productivo del centro de la provincia. Entre los puntos más destacados, el intendente propuso la pavimentación de los 28 kilómetros de ripio de la Ruta Provincial 6, en el tramo que une Mburucuyá con Santa Rosa.

"Le expliqué que es una vía de apertura fundamental para el turismo hacia el Parque Nacional y un camino clave para el transporte de los sectores ganaderos y madereros", detalló el intendente. Según trascendió, el mandatario provincial recibió con interés la iniciativa, que beneficiaría directamente a la conectividad regional.

Reserva municipal y diálogo institucional

Otro de los acuerdos alcanzados tiene que ver con la gestión del Paso Aguirre, ubicado sobre el río Santa Lucía. Valdés dio el visto bueno para que el municipio preserve el lugar como una reserva natural y camping para eventos múltiples, potenciando así la oferta turística local.

Este acercamiento entre Galarza Florentín y Valdés se produce en un contexto de fuerte tensión legislativa en Mburucuyá, donde los concejales de la oposición se niegan a sesionar para aprobar la emergencia económica. Al respecto, el intendente subrayó la importancia de la responsabilidad institucional: "Trabajaremos con respeto, más allá de las banderas políticas, para sacar adelante a un municipio que recibimos devastado".

El festival se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero, y se espera que el derrame económico beneficie directamente a los emprendedores locales en un contexto de caída generalizada del consumo.