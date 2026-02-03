Por primera vez, hay riesgo extremo de incendios en todo Corrientes

Por primera vez en lo que va del 2026, el riesgo extremo de incendios se extiende a toda la provincia de Corrientes. La alerta se extendió durante este martes, según el índice de peligro de incendios difundido por la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes elaborado en base a datos meteorológicos.

Alerta por fuego

Si bien durante semanas anteriores se registraron sectores con riesgo extremo, es la primera vez en el año que este nivel de peligrosidad abarca la totalidad del territorio provincial, configurando un escenario de máxima alerta.

El mapa correspondiente a este martes muestra condiciones críticas en cada una de las regiones, producto de altas temperaturas, baja humedad y una marcada sequedad del material vegetal, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.

Desde los organismos de control explicaron que, bajo un índice extremo, cualquier foco ígneo puede tornarse incontrolable en pocos minutos, con comportamientos erráticos y gran dificultad para su combate.

Ante este panorama, reiteraron el llamado a extremar los cuidados, evitar quemas, no arrojar colillas ni residuos inflamables y dar aviso inmediato ante la presencia de humo o fuego.

La situación mantiene en alerta a bomberos voluntarios, brigadistas y equipos de emergencia en toda la provincia, en un contexto que genera preocupación por el impacto ambiental, productivo y social que podrían ocasionar nuevos incendios.