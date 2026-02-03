Sube estudiantil: cómo reactivar el boleto gratuito en Corrientes para el ciclo 2026

Con la mira puesta en el inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma para la puesta en marcha de la Sube estudiantil. La medida busca agilizar el trámite para miles de jóvenes mediante un sistema de reactivación automática en las Terminales Automáticas SUBE (TAS), evitando aglomeraciones en los puntos de atención presencial para quienes ya son beneficiarios.

Desde la Subsecretaría de Transporte aclararon que el único requisito para la reactivación en las terminales es que la tarjeta no posea saldo negativo al momento de ser apoyada en el lector. El trámite de inserción del plástico puede ser realizado por cualquier persona, facilitando la gestión a los padres y tutores.

Cronograma por niveles: universitarios pican en punta

El calendario de reactivación y uso del beneficio presenta fechas escalonadas según el nivel educativo:

Universitarios: podrán activar el beneficio desde el 16 de febrero y comenzar a utilizarlo ese mismo día. Quienes realicen el trámite por primera vez deberán solicitar turno web a partir del 9 de febrero.

Primarios y secundarios: la reactivación en las TAS estará habilitada desde el 27 de febrero , aunque el beneficio podrá utilizarse recién desde el 2 de marzo . Para nuevos usuarios, la gestión de turnos inicia el 9 de marzo.

Terciarios: tanto la reactivación como el trámite inicial se postergarán hasta el 6 de abril.

Trámites por primera vez y casos especiales

Para aquellos alumnos que deban gestionar su Sube estudiantil por primera vez, la Municipalidad habilitó el sitio oficial de turnos (sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos). El día asignado, deberán concurrir al punto de atención de Belgrano 2157 con DNI, una tarjeta nueva y la constancia de alumno regular (impresa o digital).

Por otro lado, el municipio informó que las personas con discapacidad gozarán de una reactivación automática desde el 23 de febrero. En la misma fecha, pacientes con HIV y trasplantados deberán presentarse de forma presencial con sus certificados médicos en las delegaciones de los barrios San Martín, 17 de Agosto, Nicolini o Laguna Seca.

Esta política de transporte público apunta a garantizar la movilidad de los estudiantes correntinos, consolidando el uso de la tecnología para simplificar los trámites administrativos ante el inicio de las clases.