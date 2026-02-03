Salud Pública confirmó el primer caso de dengue de 2026 en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Epidemiología, notificó el primer caso de dengue del 2026 en Corrientes.

El paciente es una persona adulta domiciliada en la ciudad de Corrientes que presentó síntomas tras regresar de un viaje a una zona con circulación viral. Según el reporte oficial, el afectado tuvo una buena evolución clínica y se encuentra bajo seguimiento.

Ante la confirmación, las brigadas sanitarias iniciaron de inmediato las acciones de bloqueo vectorial. Este procedimiento incluye el relevamiento de la zona donde reside el paciente, tareas de fumigación, control focal para eliminar larvas y la búsqueda activa de otros cuadros febriles entre los vecinos para evitar un brote local que complique la situación epidemiológica.

Alerta por el movimiento turístico

Desde la cartera sanitaria advirtieron que el intenso movimiento turístico propio de la temporada de verano aumenta el riesgo de introducción del virus en la provincia. Las autoridades señalaron que toda persona que viaje a zonas donde hay registro de casos debe usar repelente de forma constante y reforzar todos los cuidados preventivos para no trasladar la enfermedad al regresar.

El dengue es una enfermedad viral febril aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas principales incluyen fiebre de hasta siete días, acompañada de cefalea intensa, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y dolores musculares o articulares. Ante la aparición de cualquiera de estos signos, se recomienda no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano para recibir el diagnóstico profesional.

Vacunación y prevención en el hogar

Para combatir la proliferación del mosquito, Salud Pública recordó que la medida más efectiva es la eliminación de criaderos en los hogares. Se insta a los vecinos a descartar recipientes que acumulen agua, limpiar canaletas y utilizar repelente de manera frecuente tanto en la piel como en la ropa de manga larga.

Asimismo, se mantiene vigente la campaña de vacunación contra el dengue para la población de entre 15 y 59 años. En la Capital, los interesados pueden acudir al Hospital de Campaña Escuela Hogar y a la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior de la provincia, las dosis están disponibles en los hospitales locales, como parte de la estrategia para reducir los casos graves de la enfermedad y mitigar el impacto de posibles brotes estacionales.