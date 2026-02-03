En una apuesta por profesionalizar y dinamizar los espacios artísticos de la provincia, el Instituto de Cultura confirmó la designación de Fabricio Escobar Galarza como nuevo director del Museo de Arte Contemporáneo (Ñande MAC). Además, el funcionario asumirá la titularidad de la Dirección de Museos de Corrientes, unificando la coordinación de las instituciones museísticas del territorio.

Escobar Galarza regresa a su tierra natal tras haber residido 12 años en Buenos Aires, ciudad donde consolidó su formación y desarrollo profesional. Su experiencia en la capital nacional incluye trabajos en centros culturales, galerías y ferias de arte, donde se especializó en el acompañamiento de procesos creativos y en la circulación de obras en mercados nacionales e internacionales.

Formación en gestión y paso por el CCK

Uno de los antecedentes más sólidos del nuevo director es su paso por el Centro Cultural Kirchner (actual Palacio Libertad), donde participó en proyectos de gran escala. Además, posee formación técnica en gestión cultural por la Universidad Torcuato Di Tella, lo que le otorga una mirada estratégica para la administración de los recursos culturales públicos.

"Su trayectoria combina la formación académica con una experiencia territorial invaluable", destacaron desde el área de Cultura. Esta visión integral será clave para el Museo de Arte Contemporáneo, un espacio recientemente inaugurado que busca posicionarse como el faro del arte actual en la región NEA.

La identidad del Carnaval

Pese a su perfil académico, Escobar Galarza mantiene un vínculo inquebrantable con la cultura popular correntina. Desde hace 22 años se desempeña como vestuarista del Carnaval en la comparsa Ará Berá, y durante tres años lideró el diseño artístico de la agrupación infantil Araberacitos, precisó radio Sudamericana.

Esta dualidad entre lo contemporáneo y lo tradicional promete una gestión que no solo mire hacia las nuevas tendencias globales del arte, sino que también revalorice la estética y el oficio de los artistas locales. Su desafío inmediato será potenciar la visibilidad de los Museos de Corrientes y consolidar el patrimonio artístico provincial como un atractivo tanto para los vecinos como para el turismo cultural.