Abigeato en Corrientes: cuatro personas fueron sorprendidas mientras faenaban vacas

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a cuatro personas en la localidad de Amado Bompland, quienes fueron sorprendidos mientras faenaban vacas robadas recientemente.

El operativo ocurrió en la noche del lunes cuando efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica acudieron a un predio lindero a una forestación, en el fondo de la misma, tras ser alertados por movimientos extraños.

En el lugar encontraron a cuatro hombres faenando dos vacas, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga, siendo aprehendido a uno de ellos, identificado con el apellido Cabral, de 20 años.

En el lugar se presentó la fiscal Dra. Daniela Ditomaso, quien ordenó las diligencias por abigeato en flagrancia. Además, en el sitio se secuestraron un cuchillo, una sierra tipo carnicera, un trozo de soga, dos teléfonos celulares y los restos de dos novillos de pelaje pampa con marca y señal. Se estimaron alrededor de 400 kilos de carne.

El detenido y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias del caso, iniciándose una investigación y el posterior allanamiento a diferentes domicilios.