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Monopatines eléctricos Corrientes Mauricio Macri
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Corrientes

Las noticias más importantes del 17 de abril

Por El Litoral

Viernes, 17 de abril de 2026 a las 07:13

Alarma en colegios por amenazas simultáneas de tiroteos: interviene la Policía

Condenaron a 7 años de prisión a profesor de Corrientes por el abuso sexual a dos alumnas

Juan Pablo Valdés anunció una inversión internacional de 13 mil empleos

Profundo pesar por la muerte de un reconocido empresario de Bella Vista

Corrientes regula el uso de monopatines eléctricos: por dónde estará prohibido circular

Bomberos voluntarios denuncian desfinanciación nacional y alertan el impacto en Corrientes

Goya congela sueldos de funcionarios y suspende contrataciones

Corrientes: 60 policías se capacitaron para prevenir ataques con armas en escuelas

Valdés: “Macri es el presidente que más atención le puso a Corrientes”

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