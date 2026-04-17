Las noticias más importantes del 17 de abril

Alarma en colegios por amenazas simultáneas de tiroteos: interviene la Policía
Condenaron a 7 años de prisión a profesor de Corrientes por el abuso sexual a dos alumnas
Juan Pablo Valdés anunció una inversión internacional de 13 mil empleos
Profundo pesar por la muerte de un reconocido empresario de Bella Vista
Corrientes regula el uso de monopatines eléctricos: por dónde estará prohibido circular
Bomberos voluntarios denuncian desfinanciación nacional y alertan el impacto en Corrientes
Goya congela sueldos de funcionarios y suspende contrataciones
Corrientes: 60 policías se capacitaron para prevenir ataques con armas en escuelas
Valdés: “Macri es el presidente que más atención le puso a Corrientes”