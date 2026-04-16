Goya congela sueldos de funcionarios y suspende contrataciones por la caída de la coparticipación

El intendente de la ciudad correntina de Goya, Mariano Hormaechea, expuso este jueves la delicada situación financiera que atraviesa la segunda ciudad de la provincia. Bajo la premisa de mantener la "responsabilidad y austeridad", el jefe comunal atribuyó el bache fiscal a las variables macroeconómicas nacionales que impactan de lleno en el envío de fondos federales.

"Los municipios no quedan afuera de esta situación. Tenemos que ser responsables; el contexto nacional es de público conocimiento y nos obliga a tomar decisiones para cumplir con el compromiso asumido con la ciudadanía", afirmó Hormaechea.

En ese marco, apuntó directamente contra la Casa Rosada: "Es consecuencia de una política económica nacional que lleva adelante el presidente Javier Milei".

El plan de contingencia: 120 días de "congelamiento"

Para garantizar la prestación de servicios esenciales y el pago de salarios, el intendente decretó un paquete de medidas de emergencia que regirá, en principio, por cuatro meses:

Sueldos políticos: congelamiento por 120 días de los haberes de secretarios, subsecretarios, directores y coordinadores.

Recursos Humanos: suspensión total de nuevas contrataciones o toma de personal en todas las modalidades.

Horas extras: quedan restringidas y solo serán autorizadas mediante resolución fundada y firma directa del Intendente.

Austeridad operativa: reducción de gastos e inversiones en todas las dependencias, priorizando únicamente lo esencial.

Análisis técnico: una caída real del 34%

El secretario de Hacienda, Gonzalo Méndez Vidal, fue el encargado de ponerle números a la crisis. Según el contador, la dependencia de Goya respecto a la coparticipación federal (nutrida principalmente por el IVA) supera el 50%, lo que vuelve al municipio extremadamente vulnerable al enfriamiento del consumo nacional.

"En el primer trimestre de este 2026, comparado con el semestre del año pasado, hemos percibido en promedio mensualmente casi un 34% menos en términos reales", precisó el funcionario. Méndez Vidal detalló que, si bien en enero los montos fueron similares a los de 2025 en términos nominales, la inflación interanual —que se ubica por encima del 32%— licuó el poder adquisitivo de las arcas municipales.

Cuentas sanas, pero en alerta

Pese al panorama sombrío, el jefe comunal destacó que la administración de Goya se mantiene "ordenada y sin deudas", recordando que incluso el crédito tomado en 2021 para maquinaria ya fue cancelado. Sin embargo, advirtió sobre la baja cobrabilidad local: solo el 30% de los contribuyentes cumple con el pago de las tasas municipales, lo que impide al Ejecutivo corregir las variables por cuenta propia.

“El día a día nos está costando”, admitió Hormaechea, quien cerró su discurso asegurando que la prioridad absoluta de su gestión para el próximo cuatrimestre será "estar cerca del que más necesita" y garantizar que el plan de obras no se detenga totalmente, a pesar del fuerte recorte de gastos corrientes.