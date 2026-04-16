Profundo pesar por la muerte de un reconocido empresario de Bella Vista

Se conoció este jueves un hecho que causó gran conmoción en la comunidad de Bella Vista y de toda la provincia, al confirmarse la muerte del ingeniero agrónomo Martín Bruzzo.

Se trata de es un reconocido productor agropecuario de esa ciudad, quien además se desempeñó en diversos cargos vinculados principalmente al gremialismo rural y la actividad ganadera. Fue presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista en varios periodos, habiendo sido reelegido en julio de 2022.

También fue epresentante en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otras actividades.

Además, era propietario del supermercado Abasto del Norte, donde habría ocurrido el desenlace que es investigado por la Justicia como supuesto suicidio.Sus restos son velados en una sala velatoria de calle La Rioja 680 primer piso de esta ciudad, y de acuerdo con lo anticipado por integrantes de su familia, posteriormente serían cremados.El trágico hecho generó gran impacto y las muestras de condolencias llegaron desde todos los ámbitos hasta de las más altas esferas del Gobierno provincial.