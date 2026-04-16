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Seguridad y prevención

Corrientes: 60 policías se capacitaron para prevenir ataques con armas en escuelas

Se trata de una formación clave en planificación operativa ante posibles situaciones de violencia armada en ámbitos escolares.

Por El Litoral

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 17:20

 

En un contexto donde crece la preocupación por situaciones de violencia en entornos educativos, la Policía de Corrientes llevó adelante una capacitación estratégica orientada a la prevención y actuación ante agresiones con armas de fuego en escuelas. El encuentro se realizó este miércoles en el Círculo de Oficiales y reunió a jefes y autoridades de distintas áreas operativas.

La jornada estuvo dirigida al personal de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y de Grupos Especiales, con una convocatoria de 61 inscriptos, entre ellos directores, jefes de departamentos, comisarías y divisiones. El objetivo principal fue fortalecer los conocimientos y herramientas del personal para intervenir de manera eficaz ante posibles situaciones críticas dentro del ámbito escolar.

Durante la capacitación se abordaron estrategias de planificación operativa y preventiva, así como protocolos de intervención, contención y control, con el fin de mejorar la respuesta ante este tipo de hechos y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

La actividad contó con la participación como disertantes del director de Planeamiento y Operaciones, comisario mayor Lic. Ricardo Alfredo Delgado; el director de Control y Gestión, comisario mayor José Eduardo Gómez; y la directora de Seguridad Metropolitana, comisario mayor Lic. Viviana Itatí Segovia, quienes compartieron su experiencia y lineamientos para la actuación en escenarios de riesgo.

 

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