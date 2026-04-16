Condenaron a 7 años de prisión a profesor de Corrientes por el abuso sexual a dos alumnas

El Tribunal en Sala Unipersonal de Corrientes bajo la titularidad del doctor Facundo Esquivel condenó este jueves a 7 años de prisión a un profesor de Dibujo Técnico por el delito de abuso sexual agravado a dos alumnas, en hechos ocurridos durante el dictado de clases.

El querellante Sergio Romero explicó que “fue un hecho aberrante y muy grave porque se dio en una escuela pública de Corrientes”, remarcó antes de precisar de que sucedió en el mes de noviembre del 2022 en la Escuela Uocra.

“La Justicia acreditó que los hechos se dieron en el aula, con víctimas menores de edad que eran alumnas de 13 y 14 años, quienes no solamente sufrieron un abuso con tocamientos, sino además de manera constante recibían insinuaciones sexuales por parte delmismo docente”, remarcó.

Aclaró en tal sentido que esas “insinuaciones se dieron antes, durante y después de los graves sucesos que derivaron en la denuncia penal”.

Debates

Los debates inciaron el lunes y este jueves se realizaron los alegatos de partes, tras lo cual se conoció el veredicto de culpabilidad, y finalmente la cesura de parte, explicó el letrado.

La condena al arquitecto, identificado como Omar Acosta fue de 7 años de cárcel e inhabilitacion para ejercer cargo docente por 10 años, reveló el querellante.

La Fiscalía estuvo a cargo del doctor Ángel Eugenio Machado el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N° 5 de Corrientes y también intervino la Asesora de Menores e Incapaces Mirtha Gladys Ramírez Barrios.

Durante las jornadas de debate declararon docentes de la Escuela Uocra, una de las cuales fue la primera en dar contención a las víctimas después de los abusos, así como la mamá de una de las menores.

También testificaron psiclógos del Poder Judicial, entre otros.

Los relatos de las alumnas ingresaron como evidencias durante el proceso, incorporadas de sus declaraciones llevadas a cabo en su momento mediante Cámara Gesell.

El doctor Romero explicó que “las familias de las víctimas quedaron conformes con la sentencia impuesta”, y destacó “el valor que tuvieron las chicas para afrontar todo el proceso hasta este momento de definición”.

Acerca de los tiempos procesales dijo que las partes tienen diez días hábiles a partir de este jueves para apelar o no el fallo, de lo contrario la sentencia quedará firme.

En otro orden de cosas, el querellante reveló que “durante el juicio trascendió que otras alumnas también habrían sido víctimas de abusos por parte del mismo profesor, pero ninguna se animó a denunciar por miedo a represalias”.

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