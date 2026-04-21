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Corrientes

Las noticias más importantes del 21 de abril

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 07:14

Corrientes: piden colaboración para un basquetbolista que está internado en grave estado

Hallaron muerto a un prefecto correntino en Chaco

La advertencia del Ministerio Público de Corrientes por las amenazas en las escuelas

El gobierno fijó un reintegro para garrafas: de cuánto es y cómo se pagará

Violencia en escuelas: advierten sobre el “efecto imitación” y la fragilidad

A un año de la muerte del Papa Francisco: su histórica visita a Itatí como Jorge Bergoglio

Hospital Escuela de Corrientes: colocan por primera vez una bomba intratecal para el dolor

Anses confirmó quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 desde abril

Pesistas correntinos competirán en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Corrientes: rescatan a una mujer de 93 años tras una noche de rastrillaje en Goya
 

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