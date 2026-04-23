Las noticias más importantes del 23 de abril

Allanaron a un alumno que generó pánico en un colegio: secuestraron la réplica de un arma
Preocupación en Corrientes por un posible desafío viral entre alumnas de una escuela
Puente Belgrano: rescataron a una mujer en crisis emocional
Murió una mujer que había sido atropellada por una moto en pleno centro de Corrientes
Corrientes: lluvias hasta el fin de semana y drástico descenso de temperatura
La foto de Virginia Gallardo que causó indignación y la lapidaria crítica de una referente
Juan Pablo Valdés: "Pedimos una prórroga de 30 días para alcanzar un acuerdo por Yacyretá"
Una mona carayá murió electrocutada, rescataron a su cría que estaba aferrada a ella
Se postergó la reunión entre empresas y el gremio de choferes: no descartan un paro en Corrientes