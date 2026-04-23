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Colectivos en Corrientes Mono carayá lluvias en Corrientes
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Corrientes

Las noticias más importantes del 23 de abril

Por El Litoral

Jueves, 23 de abril de 2026 a las 07:16

Allanaron a un alumno que generó pánico en un colegio: secuestraron la réplica de un arma

Preocupación en Corrientes por un posible desafío viral entre alumnas de una escuela

Puente Belgrano: rescataron a una mujer en crisis emocional

Murió una mujer que había sido atropellada por una moto en pleno centro de Corrientes

Corrientes: lluvias hasta el fin de semana y drástico descenso de temperatura

La foto de Virginia Gallardo que causó indignación y la lapidaria crítica de una referente

Juan Pablo Valdés: "Pedimos una prórroga de 30 días para alcanzar un acuerdo por Yacyretá"

Una mona carayá murió electrocutada, rescataron a su cría que estaba aferrada a ella

Se postergó la reunión entre empresas y el gremio de choferes: no descartan un paro en Corrientes

 

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