Las noticias más importantes del 24 de abril

Sin subsidios de Nación: menos colectivos y transporte al borde del colapso
Se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes
Parque Industrial de Ituzaingó: media sanción en el Senado para expropiar 705 hectáreas
Corrientes negocia con Nación por regalías de Yacyretá: “Estamos cerca de un acuerdo”
Intendente correntino involucrado en un choque en plena lluvia
La correntina Sofía Meabe le dio un oro al tenis argentino
Itatí conmemoró el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen
Una mujer apuñaló y mató a su pareja en Corrientes
Prevención de incendios en Corrientes: capacitan a puesteros de los mercados municipales
Condenaron a un productor ganadero por una millonaria estafa en Corrientes