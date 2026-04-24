¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

golondrinas Empresarios lluvias en Corrientes
golondrinas Empresarios lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 24 de abril

Por El Litoral

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 07:10

Sin subsidios de Nación: menos colectivos y transporte al borde del colapso

Se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

Parque Industrial de Ituzaingó: media sanción en el Senado para expropiar 705 hectáreas

Corrientes negocia con Nación por regalías de Yacyretá: “Estamos cerca de un acuerdo”

Intendente correntino involucrado en un choque en plena lluvia

La correntina Sofía Meabe le dio un oro al tenis argentino

Itatí conmemoró el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen

Una mujer apuñaló y mató a su pareja en Corrientes

Prevención de incendios en Corrientes: capacitan a puesteros de los mercados municipales

Condenaron a un productor ganadero por una millonaria estafa en Corrientes

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD