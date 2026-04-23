Itatí conmemoró el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen

Con la presencia del gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, la localidad de Itatí conmemoró este 23 de abril el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen de Itatí como Patrona y Protectora de la provincia de Corrientes, en una celebración que reunió a miles de fieles y contó con un fuerte respaldo institucional.

La jornada central estuvo encabezada por el Gobernador de Corrientes, junto al Jefe de la Policía el comisario general Miguel Ángel Leguizamón, otros directores generales de la plana mayor y el director de la Unidad Regional I, comisario mayor Alberto Cano, quienes acompañaron a la feligresía en los actos religiosos desarrollados en la histórica Basílica.

Las actividades comenzaron a las 10 con una multitudinaria procesión alrededor de la Plaza Bolaños, donde la imagen peregrina de María de Itatí lideró el recorrido escoltada por imágenes de comunidades vecinas.

El encuentro de fe estuvo presididoAdemás del mandatario provincial y la cúpula policial, la ceremonia contó con la presencia de destacados referentes comunales, incluyendo al intendente anfitrión de Itatí, Francisco Romero, y a los jefes comunales de San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria.

Al cierre de la Eucaristía, la intendente de Santa Ana realizó una entrega simbólica de un cuadro del templo histórico local al rector de la Basílica, sellando un evento que reafirmó la identidad y el amparo espiritual que une al pueblo correntino bajo el manto de su protectora.