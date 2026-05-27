Las noticias más importantes del 27 de mayo

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Incautaron una carga de cigarrillos ilegales valuado en $4 millones en Corrientes
Recortes en transporte: el Gobierno eliminó subsidios a los pasajes en micro para personas con discapacidad
Una fuga de gas puso en vilo a inquilinos de un edificio de Corrientes
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Condenaron a 28 años de prisión a un hombre por violar a sus tres hijas en Corrientes