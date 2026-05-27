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Corrientes

Las noticias más importantes del 27 de mayo

Por El Litoral

Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 07:18

Juan Pablo Valdés destacó el potencial de Corrientes como epicentro de la Expo Nacionales

Tragedia en Corrientes: dos jóvenes murieron tras un choque entre un camión y una moto

Llevarán a Comodoro Py las condenas a dos narcos que al escapar mataron a una docente

Incautaron una carga de cigarrillos ilegales valuado en $4 millones en Corrientes

Recortes en transporte: el Gobierno eliminó subsidios a los pasajes en micro para personas con discapacidad

Una fuga de gas puso en vilo a inquilinos de un edificio de Corrientes

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