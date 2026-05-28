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Corrientes

Las noticias más importantes del 28 de mayo

Por El Litoral

Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 07:18

¿Qué estudiar?: la Unne lanza jornadas para conocer carreras en Corrientes y Chaco

El chamamé de Cocomarola llegó a lo más alto de los Premios Gardel de la mano de Milo J

Corrientes: Batistuta renunció a Boca Unidos

Un hombre ingresó a una casa, fue detenido por los vecinos y murió en el hospital

Corrientes compactará 669 vehículos: hasta cuándo hay plazo para recuperarlos

Esquina: un mail por maltrato animal derivó en rescate de tres perros y secuestro de armas

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Corrientes: dónde se puede donar abrigo y comida a personas en situación de calle

Diputados dio media sanción a la Ley de Mecenazgo Educativo en Corrientes
 

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