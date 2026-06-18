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Corrientes

Las noticias más importantes del 18 de junio

Por El Litoral

Jueves, 18 de junio de 2026 a las 07:21

Se canceló una audiencia y no se sabe cuándo podrán hablar los padres de Loan en el juicio

Allanaron un asilo de Sauce por la muerte por desnutrición de un anciano

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes: por cuánto tiempo se extiende

Juicio por Loan: chocó el micro que traslada a los detenidos 

Un mapa satelital de la Unne alerta sobre la alarmante expansión del jabalí en el Iberá

La Dpec lanzó un plan para regularizar facturas de luz impagas: cómo acceder

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