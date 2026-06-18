Las noticias más importantes del 18 de junio

Se canceló una audiencia y no se sabe cuándo podrán hablar los padres de Loan en el juicio
Allanaron un asilo de Sauce por la muerte por desnutrición de un anciano
Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes: por cuánto tiempo se extiende
Juicio por Loan: chocó el micro que traslada a los detenidos
Un mapa satelital de la Unne alerta sobre la alarmante expansión del jabalí en el Iberá
La Dpec lanzó un plan para regularizar facturas de luz impagas: cómo acceder
Activan un protocolo de emergencia nacional por la desaparición de material radioactivo
Cronograma de la Garrafa Social en Corrientes: dónde y cuándo comprar