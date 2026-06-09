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Corrientes

Las noticias más importantes del 9 de junio

Por El Litoral

Martes, 09 de junio de 2026 a las 07:18

Hallaron cerca de $183 millones ocultos en un auto tras chocar contra una retroexcavadora en Corrientes

Autovía 12 Corrientes: Juan Pablo Valdés le puso fecha al reinicio de la obra

Tragedia en Corrientes: un ciclista murió arrollado por un camión en avenida Ferré

Descartan hasta el momento una decisión oficial de suspender el Carnaval de Libres 2026

Scaloni confirmó la presencia del capitán en el amistoso ante Islandia

Boca Unidos se rearma para cambiar el rumbo

Prefectura desbarató un búnker de drogas en Corrientes e incautó más de $20 millones

Una escuela de Corrientes firmó un convenio con Agrarias para crear un vivero escolar

Corrientes fue sede de una cumbre regional para contener el impacto de El Niño

 

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