Las noticias más importantes del 9 de junio

Hallaron cerca de $183 millones ocultos en un auto tras chocar contra una retroexcavadora en Corrientes
Autovía 12 Corrientes: Juan Pablo Valdés le puso fecha al reinicio de la obra
Tragedia en Corrientes: un ciclista murió arrollado por un camión en avenida Ferré
Descartan hasta el momento una decisión oficial de suspender el Carnaval de Libres 2026
Scaloni confirmó la presencia del capitán en el amistoso ante Islandia
Boca Unidos se rearma para cambiar el rumbo
Prefectura desbarató un búnker de drogas en Corrientes e incautó más de $20 millones
Una escuela de Corrientes firmó un convenio con Agrarias para crear un vivero escolar
Corrientes fue sede de una cumbre regional para contener el impacto de El Niño