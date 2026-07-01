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Corrientes

Las noticias más importantes del 1 de julio

Por El Litoral

Miércoles, 01 de julio de 2026 a las 07:18

Juan Pablo Valdés acompañó la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El juicio por Loan tuvo su capítulo más duro: el recuerdo y un reclamo a gritos

Pronostican lluvias y luego frío extremo con 3°C de mínima en Corrientes

Declaran los hermanos y la abuela Catalina

Don Juan Romero, un hijo que Corrientes no olvida 

Corrientes reglamentó la Ley de Recupero de Gastos para fortalecer la salud pública

"Ahora tenemos una lucecita de esperanza": el alivio de Sauce por las obras en la Ruta 126

Corrientes: cómo serán los servicios de “La Muni en tu barrio” durante julio

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Jesica Cirio pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba

 

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