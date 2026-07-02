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Corrientes

Las noticias más importantes del 2 de julio

Por El Litoral

Jueves, 02 de julio de 2026 a las 07:18

Juicio por Loan: hablaron los hermanos y se vivieron momentos difíciles en el Tribunal

Permitirán que Benítez y Laudelina vean a sus hijos

Buscan a un marinero correntino que cayó al mar mientras trabajaba en un buque pesquero

El gobernador de Corrientes respaldó a Santilli: "Conoce nuestra problemática"

Investigan el ataque sexual a una joven con capacidad restringida en Corrientes

El río Uruguay crece 4 centímetros por hora y preocupa a Santo Tomé

Aclaran que la salud pública seguirá siendo gratuita tras la reglamentación de la ley de recupero de gastos

Susto en la Ruta 12: un camión se prendió fuego en Corrientes

La Virgen de Itatí estrenó un nuevo manto bordado a mano para las fiestas patronales

 

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