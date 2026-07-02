Las noticias más importantes del 2 de julio

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El río Uruguay crece 4 centímetros por hora y preocupa a Santo Tomé
Aclaran que la salud pública seguirá siendo gratuita tras la reglamentación de la ley de recupero de gastos
Susto en la Ruta 12: un camión se prendió fuego en Corrientes
La Virgen de Itatí estrenó un nuevo manto bordado a mano para las fiestas patronales