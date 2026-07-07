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Corrientes

Las noticias más importantes del 7 de julio

Por El Litoral

Martes, 07 de julio de 2026 a las 07:18

Escuelas en Corrientes: cómo será el horario de clases por el partido de Argentina

Corrientes: separan a una oficial subayudante vinculada a una banda narco

Dónde ver el partido de Argentina vs Egipto en pantalla gigante en Corrientes

Juicio por Loan Peña: qué dijo el fiscal Schaefer sobre el botín "plantado" y cómo sigue el debate

Juan Pablo Valdés viaja a Tucumán para la vigilia del 9 de Julio con Javier Milei

Monzón ingresó al Challenger de Bogotá

Murió el camionero correntino que chocó y derrumbó un puente peatonal en Chaco

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Goya: frenaron dos acuerdos en causas por violencia de género y abuso sexual

Corrientes endurece los controles contra los operativos oftalmológicos ilegales

 

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