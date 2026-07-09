Las noticias más importantes del 9 de julio

Controversia en el juicio por Loan: denunciaron burlas y hubo un fuerte descargo
Imputaron al chofer de la máquina vial con la que chocó un auto que llevaba millones
Acto por el 9 de Julio en Corrientes: cómo será el desfile, horarios y calles cortadas
El río Uruguay comenzó a descender y trae alivio a Santo Tomé y Paso de los Libres
La familia de Loan se solidarizó con la jueza Pozzer Penzo
Sube en Corrientes: cambian horarios de atención y suspenden servicios en dos delegaciones
Diputados pidió a Nación incluir el acceso al puente General Belgrano en la concesión vial
Corrientes: así es el cronograma de los servicios municipales durante el 9 y 10 de julio
Peregrinación a Itatí: cómo serán los desvíos y el operativo de seguridad en las rutas