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Corrientes

Las noticias más importantes del 9 de julio

Por El Litoral

Jueves, 09 de julio de 2026 a las 07:06

Controversia en el juicio por Loan: denunciaron burlas y hubo un fuerte descargo

Imputaron al chofer de la máquina vial con la que chocó un auto que llevaba millones

Acto por el 9 de Julio en Corrientes: cómo será el desfile, horarios y calles cortadas

El río Uruguay comenzó a descender y trae alivio a Santo Tomé y Paso de los Libres

La familia de Loan se solidarizó con la jueza Pozzer Penzo

Sube en Corrientes: cambian horarios de atención y suspenden servicios en dos delegaciones

Diputados pidió a Nación incluir el acceso al puente General Belgrano en la concesión vial

Corrientes: así es el cronograma de los servicios municipales durante el 9 y 10 de julio

Peregrinación a Itatí: cómo serán los desvíos y el operativo de seguridad en las rutas

 

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