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Las noticias más importantes del 20 de agosto

Por El Litoral

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 07:17

La tarifa de luz diferenciada va a llegar a más de 180 mil hogares

La hipótesis del accidente y la conclusión de dos detectives: "A Loan se lo llevaron"

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en Corrientes?

Reprograman la declaración de Ramón Dupuy en el juicio por Loan: los motivos

Un psicólogo de Corrientes quedó más cerca del juicio en un caso de abuso a un niño

Corrientes: pescadores paraguayos depredaban en aguas argentinas

Repararon un puente en la proximidad de las inclemencias del Niño

Corrientes recibió turistas internacionales, tuvo 73% de ocupación y movió $6.000 millones

Docentes cruzaron un yaguareté en el puente Batel y confirmaron su regreso a Concepción

 

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