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Las noticias más importantes del 26 de agosto

Por El Litoral

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 07:10

Autovía Ruta 12 en Corrientes: restricción de carril y pedido de precaución para circular

Sobreseyeron a ocho implicados del caso Loan en la investigación por trata

Qué dijo el gobernador de Corrientes sobre un nuevo aumento salarial para estatales

Pidieron que Burlando venga a declarar al juicio por Loan

Conmoción en Goya por la muerte de un extrabajador de la textil Alal

Malestar porque la jueza Pozzer Penzo hará su descargo vía Zoom

Actitud muy rara y cambio de horario: un policía apuntó a Maciel en el juicio por Loan

Puma suelto en Corrientes: captaron imágenes del felino cerca de campos rurales

Nación destina mercadería secuestrada en Corrientes para prevenir el impacto de El Niño

Prevención de suicidios en el puente Belgrano: el pedido que harán al Arzobispo

 

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