Las noticias más importantes del 15 de septiembre

El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus de Refuerzo
Así es el cronograma del plus extraordinario para trabajadores municipales de Corrientes
Juicio por Loan: por qué la defensa de Laudelina Peña descartó el careo con Walter Maciel
La Policía intervino tras la usurpación de 150 viviendas en un barrio de Corrientes
Desarticularon más de 150 puntos de venta de drogas en Corrientes
El correntino David Romero convirtió su primer gol con el Parma
El ginecólogo Dahse evitó su tercer juicio tras un acuerdo integral con la víctima
Vandalismo en Yapeyú: identificaron a dos hombres por destrozos en el cementerio municipal
Corrientes: extienden la veda extraordinaria en el río Paraná