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Las noticias más importantes del 15 de septiembre

Por El Litoral

Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 07:10

El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus de Refuerzo

Así es el cronograma del plus extraordinario para trabajadores municipales de Corrientes

Juicio por Loan: por qué la defensa de Laudelina Peña descartó el careo con Walter Maciel

La Policía intervino tras la usurpación de 150 viviendas en un barrio de Corrientes

Desarticularon más de 150 puntos de venta de drogas en Corrientes

El correntino David Romero convirtió su primer gol con el Parma

El ginecólogo Dahse evitó su tercer juicio tras un acuerdo integral con la víctima

Vandalismo en Yapeyú: identificaron a dos hombres por destrozos en el cementerio municipal

Corrientes: extienden la veda extraordinaria en el río Paraná

Domingo Meza mejoró su marca en los Juegos Suramericanos

 

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