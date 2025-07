Milei se reúne con gobernadores del PRO y otros dos ex JxC

n Javier Milei se sigue mostrando al frente de la estrategia política para asegurar el Presupuesto y para evitar cambios en las leyes que regulan los DNU. El Presidente recibirá este jueves en la Casa Rosada a 5 gobernadores.

Hasta último momento, en Balcarce 50 evitaban confirmar quiénes serían los mandatarios provinciales invitados. Finalmente serán los tres del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA) y otros dos ex JxC, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

El Ejecutivo evitará de ese modo sentar a todos los gobernadores de la coalición parlamentaria que también integraba la UCR. Los 5 radicales esperan su turno, igual que los partidos provinciales de La Patagonia. Tampoco hubo contactos con los peronistas duros.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el encargado de llamar personalmente a Jorge Macri, que hasta bien entrada la tarde no sabía si finalmente sería invitado.

El bloque porteño de La Libertad Avanza en la Legislatura presentó este miércoles una versión propia de la ley bases para la Ciudad con críticas a la administración del PRO. El jefe de Gobierno ve con preocupación el armado mileísta en la Capital y el detalle de que los fondos por la coparticipación que la Corte le restituyó a la Ciudad, la Nación paga pero no figuran en el Presupuesto 2025.

A nivel nacional, aunque intercala elogios y críticas a la administración presidencial, Mauricio Macri exigía desde hace tiempo un trato preferencial para sus gobernadores que notaban que votaban las iniciativas del Gobierno, pero no recibían ninguna deferencia de parte del Gobierno. "Nos tratan igual que Kicillof", se lamentaban.