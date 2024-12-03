Detectaron un caso de trata de personas en Nordelta y hay tres detenidos

La Dirección General Impositiva participó en un allanamiento en Tigre en donde se detectaron a 24 trabajadores de la construcción en condiciones de trata de personas con fines de explotación laboral. Hay 3 detenidos y un inversionista con pedido de captura.

La DGI fue convocada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, Secretaría 2, a cargo de Juan Cruz Schillizzi para colaborar en un allanamiento en un emprendimiento inmobiliario en Milberg, partido de de Tigre.

Se trata de Delta Center, un emprendimiento de lujo que en se promociona como "un complejo en un terreno de 6.300 m2 sobre la ruta 27, frente a la rotonda de entrada al Golf de Nordelta" con 21.000 m2 a construir y 172 unidades residenciales de entre 43 y 185 m2 además locales comerciales y todo tipo de amenities.

La mayoría de los trabajadores provenían de la provincia de Salta y se encontraban viviendo en pésimas condiciones de seguridad e higiene. Además, realizaban extensas jornadas laborales de aproximadamente 14 horas de lunes a sábados y cobraban muy bajos salarios. No se les permitía moverse con libertad y no se encontraban registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como ejemplo de la negligencia por parte de quienes estaban llevando adelante el proyecto inmobiliario, uno de los trabajadores tuvo un grave accidente con una amoladora que le causó una gravísima herida y según manifestó a los inspectores, el contratista no le habría permitido ir al hospital.

Todas las declaraciones de los trabajadores fueron volcadas en las actas del organismo para que sean analizadas por la justicia