Detuvieron a un senador peronista en Paraguay con más de US$200.000 sin declarar

Un senador peronista fue detenido en Paraguay este miércoles por la madrugada con más de US$200.000 en efectivo sin declarar, según informó el Director de Ingresos Tributarios paraguayo, Oscar Orué.

Se trata del senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider, quien fue detenido a las 00.40 de este miércoles en el Puente Internacional de la Amistad —que une Brasil con Paraguay— cuando no pudo dar explicaciones sobre por qué llevaba ese dinero en su auto.

El Director de Ingresos Tributarios de Paraguay explicó que abrieron el vehículo de Kueider y “encontraron unos paquetes”. “Se le preguntó a la persona e informó que traía dólares que no se declararon” señaló.

“No colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo”, explicó Orué sobre lo ocurrido durante la madrugada.

Kueider fue detenido exactamente con US$211.102 dólares, $646.000 y 3.900.000 pesos guaraníes y el funcionario paraguayo aclaró que la embajada argentina en Paraguay ya fue informada: “Nos pidieron un informe sobre lo que ocurrió”.

Orué detalló que la causa está a disposición del fiscal y que el senador entrerriano está alojado en un hotel de Ciudad del Este, a la espera de que le tome la declaración el fiscal Edgar Benítez, de la UFI N°2 especializada en Anticontrabando de Ciudad del Este.

“Lo que se incumplió es la declaración. Cualquier persona puede declarar que ingresa más dinero y eso se tiene que notificar a las instituciones correspondientes. Tiene que declarar el origen del dinero”, explicó en diálogo con la radio paraguaya AM780.

En ese sentido, adelantó que se iniciará un sumario administrativo: “En este caso no declaró y, por lo tanto, se abre el sumario y ahí se determina si hubo contrabando. Él va a tener derecho a su defensa técnica en el sumario.

A su vez, Orué dijo que el fiscal “tiene a su cargo el área penal porque es un hecho punible” y explicó que será el propio Benítez quien deba ordenar “si se lo detiene o no y si tiene inmunidad o no”. Si bien los senadores cuentan con fueros que impiden su detención, esa prerrogativa cesa cuando se encuentran en el exterior.

El periodista de TN Sergio Farella informó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) iniciará una investigación contra el senador entrerriano.

Kueider actualmente integra el bloque Unidad Federal junto a Mauricio Camau Espínola y Alejandra María Vigo, todos de identificación con el peronismo, pero distanciados y enfrentados con el kirchnerismo.

El senador peronista se volvió cercano al oficialismo al votar a favor de la Ley Bases. Su voto provocó un fuerte conflicto en la provincia de Entre Ríos, dado que lo acusaron de negociar su posición a cambio de un lugar en la Embajada de Argentina en Uruguay.

En paralelo, el legislador enfrenta en su provincia una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos vinculada a la propiedad de departamentos y cocheras en un edificio de lujo ubicado en Paraná, registrados a nombre de su secretaria y de una empresa vinculada a él.